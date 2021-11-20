ГОРНЯК22 20.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае фиксируют подъем заболеваемости ОРВИ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago

Фото: 1travmpunkt.com

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Алтайском крае выросла на 27%. Всего в период с 8 по 14 ноября зарегистрировано 28,9 тысяч случаев. Как сообщает Роспотребнадзор, превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди школьников и взрослого населения края.

В регионе полностью закрыты 3 школы. Еще 218 классов в 82 школах находятся на дистанционном обучении.

Управление Роспотребнадзора призывает граждан соблюдать меры профилактики: носить маски в общественных местах, держать дистанцию, регулярно мыть руки, и ограничить пребывание в местах массового скопления людей.

При первых признаках заболевания также рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.

rubtsovskmv.ru

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