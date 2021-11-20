Рубцовск: №88 от 18 ноября 2021 года | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Рубцовск: В Алтайском крае фиксируют подъем заболеваемости ОРВИ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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