Рубцовск: В детской библиотеке №4 Рубцовске открылась городская швейная мастерсткая | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

16 ноября во всём мире отмечается неофициальный праздник – День рукоделия. Мастера и мастерицы со всех уголков мира возрождают забытые ремёсла и создают новые творения. ЮНЕСКО даже приравняли рукоделие к культурному наследию. И именно в этот день в Рубцовске в Детской библиотеке № 4 состоялось открытие швейной мастерской.

Летом 2021 года Детская библиотека № 4 стала призёром конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Их проект «ПроШить» поддержан грантом благотворительного фонда Михаила Прохорова. Из 379 заявок, поданных на конкурс, поддержку получили только 58. Согласно задумке авторов в мастерской подростки смогут приобрести навыки швейного дела и рукоделия. Это уже третий проект Детской библиотеки № 4, поддержанный Фондом Прохорова за последние три года. Ранее сотрудниками библиотеки реализованы проекты «Такая вот ботаника» и «Такая вот география».

– Когда мы начали реализовывать эти проекты, то заметили, что мастер-классы и различные опыты находят в наших читателях большой отклик. Детям это интересное, их привлекает наглядная подача материала и, главное, – им нравится создавать поделки своими руками. В нашем коллективе практически все умеют шить и вязать, это одно из любимых хобби. Поэтому и родилась такая задумка – швейная мастерская, которая будет интересна детям и их родителям, – рассказывает заведующая библиотекой Марина Правдина.

По словам Елены Кайгородовой, директора Центральной библиотечной системы города Рубцовска, при написании проекта сразу встал вопрос о востребованности будущей мастерской. Нужно ли это рубцовчанам? Кто будет ходить на подобные занятия? Что нового и интересного можно рассказать и показать жителям нашего города?

– Тогда был озвучен такой пример: на уроках технологии школьникам нужно сшить, допустим, фартук. За одно занятие ребёнок это не успевает и несёт шитьё домой. А затем рукоделие заканчивают мама или бабушка, а то и вовсе заказывают в ателье. Но как показал опрос читателей, есть ребята, которые бы хотели научиться шить сами. Прийти в мастерскую вместе с мамой, сестрой или другими родственниками и создать что-то вне рамок школьной программы, – добавляет Елена Николаевна.

Под мастерскую было переоборудовано помещение книгохранилища. Обычная, заставленная стеллажами комната преобразовалась в небольшое образовательно-практическое пространство, в котором можно проводить как индивидуальные, так и групповые занятия.

Кроме этого, в рамках реализации нового проекта библиотека проведёт цикл занятий «Мода из комода». Согласно специально разработанной программе участники получат знания, навыки и умения самостоятельно работать со швейным оборудованием, создавать несложные выкройки, разрабатывать дизайн изделий, изготавливать игрушки и предметы интерьера. Познакомятся с основными видами швов и научатся разбираться в тканях. В декабре пройдут мастер-классы по созданию новогодних игрушек и многое другое.

– Для детей главное – визуализация. Нарисовать героя любимой книжки, сделать кулон из эпоксидной смолы, сшить полотенце, прихватку, игрушку и т. д. Унести из библиотеки такой кусочек памяти о проведённом здесь времени и закрепить полученные знания, – считает главный библиотекарь Детской библиотеки № 4 Ольга Чернышева.

Но не только кройкой и шитьём будут заниматься в мастерской. Сотрудники библиотеки расскажут об истории швейного дела, о рукоделии наших предков и об известных российских модельерах и дизайнерах. Также в мастерской собрана актуальная литература по истории костюма и моды, по декоративно-прикладному искусству, вязанию, вышиванию и т. д. Кроме книг на средства гранта – около 400 тысяч рублей – приобретено современное оборудование для швейной мастерской, проекционное оборудование и мебель. Однако есть в их распоряжении и старинные швейные машинки «Зингер», датируемые началом и серединой прошлого века. Обе – исправные, в рабочем состоянии, так что под присмотром специалистов можно создать практически винтажное, аутентичное изделие.

На открытие швейной мастерской пришли гости – Марина Зорина, начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики города Рубцовска и воспитанники восьмого класса школы № 1. После приветственных слов и поздравлений гостям провели небольшой мастер-класс по созданию поделки из фетра. Как рассказала заместитель директора школы № 1 по воспитательной работе Анастасия Попова, пришедшая со школьницами, тесное сотрудничество с библиотекой идёт на пользу не только ученикам, но и педагогам. Многие школьники до сих пор не знают, что в библиотеку можно прийти не только взять книги, но и поиграть, встретиться с разными известными людьми, посмотреть фильм и просто провести время с пользой.

– Библиотека давно перестала быть просто местом для выдачи книг, и это здорово. Здесь создано уникальное пространство для развития самых разных интересов. До открытия мастерской мне провели небольшую экскурсию. И после изучения лука под микроскопом и различных минералов попасть в совершенно иную локацию по другому направлению – это невероятно. Нужно поддерживать такие инициативы и поощрять стремление не только развиваться самим, но и учить и развивать других, – отметила Марина Зорина.

Организованные встречи будут проходить в стенах библиотеки два раза в неделю – в понедельник и среду в 16:00. Сейчас ещё идёт набор в группы, но первое занятие состоялось уже на следующий день, 17 ноября. Необходимо отметить, что прийти на занятия могут все рубцовчане, не только читатели библиотеки. Это открытое пространство для всех желающих.

Однако, как отмечают сотрудники учреждения, если человек захотел создать что-то своими руками, например, сшить простое полотенце или разово пошить комплект постельного белья, можно прийти со своими расходными материалами в другой день и другое время, а библиотекари помогут создать изделие. Важный момент: не сошьют, а покажут, как это сделать. То есть дадут консультацию, предоставят оборудование, проведут инструктаж, покажут и расскажут, как с этим оборудованием работать. Но это – вне рамок рабочего времени основного персонала библиотеки. Всё же продвижение книги, чтения и новых знаний – вот главная задача библиотеки.

Фото Веры БРЮХАНОВОЙ / Местное время

rubtsovskmv.ru