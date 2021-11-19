ГОРНЯК22 20.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске пройдет рейд по безопасности самых главных пассажиров | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото Веры Брюхановой / Местное время

19 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие от ГИБДД “Ребёнок– главный пассажир”. Рейд направлен на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма и профилактику нарушений правил перевозки детей.

“Перевозка детей в возрасте до 7 лет должна осуществляться исключительно с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих возрасту ребенка. При перевозке детей от 7 до 12 лет могут применяться также ремни безопасности. Исключение составляет перевозка маленьких пассажиров на переднем пассажирском сиденье, где разрешена перевозка детей в возрасте до 12 лет только с использованием детского удерживающего устройства”, – напоминают в ведомстве.

В этот день сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание выявлению фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств. Преимущество будет отдано районам, где расположены школы и детские сады.

rubtsovskmv.ru

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