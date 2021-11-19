Рубцовск: Студент РИИ Андрей Чернобай может занять место скончавшегося депутата АКЗС Владимира Белкина | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: аккаунт в Одноклассниках Андрея Чернобая

Мандат депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания, вместо безвременно ушедшего депутата-коммуниста Владимира Белкина, может получить студент Рубцовского индустриального института, секретарь городского отделения комсомола КПРФ Андрей Чернобай, сообщает «Политсибру» со ссылкой на депутата АКЗС, руководителя рубцовского горкома КПРФ Веронику Лапину.

Полномочия скончавшегося Владимира Белкина досрочно прекратят на сессии АКЗС, которая состоится 25 ноября. Когда будет рассмотрен вопрос об утверждении Чернобая пока не известно.

Андрей Чернобай родился 5 июня 1998 года. Сейчас он учится в Рубцовском индустриальном институте (филиал Алтайского государственного технического университета), ранее закончил Рубцовский аграрно-промышленный техникум.

Напомним, депутат Владимир Белкин скончался 12 ноября, после заболевания коронавирусной инфекцией в возрасте 67 лет. Он был госпитализирован в ковидный госпиталь в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, организм не справился с болезнью и ее последствиями. За неделю до его смерти ушла из жизни супруга Белкина, которая также заразилась ковидом.

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