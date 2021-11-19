Рубцовск: «Нужно действовать жестко»: алтайские депутаты выразили свое мнение об антипрививочниках | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Тема вакцинации и введения QR-кодов была озвучена на совещании с председателем АКЗС Александром Романенко, в присутствии председателей комитетов и руководители фракций краевого парламента, а так же ряд приглашенных лиц, сообщает пресс-служба законодательного органа.



Александр Романенко констатировал, что сегодня динамика заболеваемости приняла угрожающие масштабы, каждый день умирают десятки людей и вопрос стимулирования вакцинации стоит очень остро.

В ходе совещания Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов заметил, что противники вакцинации своими действиями ущемляют права остальных.

«Я бы хотел заходить куда-то в людное место и быть уверенным, что я не столкнусь с больным человеком. А непривитые куда чаще болеют и распространяют инфекцию. Да, никто не отрицает, что вакцинация не дает стопроцентной защиты от заражения, но снижает эту вероятность многократно», – сказал он. – «К тому же благодаря именно непривитым гражданам ситуация в экономике развивается не лучшим образом: приходится принимать меры для стимуляции вакцинации, которые оборачиваются убытками для предпринимателей. Я, как Уполномоченный по правам предпринимателей, категорически выступаю за то, чтобы люди вакцинировались. Страдают не те, кто отказывается от вакцинации. От всех ограничений в первую очередь страдает бизнес и это, в конечном счете, скажется на всех нас».

В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Сергей Приб сравнил борьбу обоих сторон с извечным противостоянием курильщиков и некурящих.

«Несколько лет назад мы принимали нормы, которые запретили курение в общественных местах. Это было одно из глобальных решений. Вспомните: заходишь в любое заведение и там 100 человек не курят, 10 курят, но дымом дышат все. Курили в самолетах, вокзалах, ресторанах, кафе, чуть ли не в спортзалах и церквях. В итоге сегодня мы даже не представляем, что такое может быть. Было значительное недовольство, но в результате каких-то больших проблем это не вызвало. Думаю, что и в сегодняшней ситуации нужно менять менталитет», – заявил Сергей Приб.

Владимир Семенов, возглавляющий фракцию ЛДПР в краевом парламенте и комитет АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, высказался за жесткий подход к вакцинированию.

«Мы с коллегами по партии жестко настаиваем на вакцинации. Если мы будем уговаривать антипрививочников, их мнение не изменится. Нужно действовать жестко как те страны, которые сумели победить и переломить ситуацию, создав коллективный иммунитет через прививки», – сказал Владимир Семенов.

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин отметил, что в ограничении посещения ряда публичных мест для людей без документов, подтверждающих их иммунизацию, нет нарушения прав.

«Ко мне часто обращаются люди, которые находят в этом нарушение своих прав. На это есть тривиальная пословица: «Ваше право курить заканчивается на кончике моего носа». Тут ситуация куда серьезнее, ковид гораздо опаснее табачного дыма», – добавил он.

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