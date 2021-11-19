Рубцовск: Сотрудники ГИБДД Рубцовска сдали кровь для жертв дорожно-транспортных происшествий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»

21 ноября по всему миру будут проходить мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв ДТП. В этот день чтут память жертв дорожно-транспортных происшествий и проводят профилактические рейды и акции, чтобы предотвратить как можно больше трагедий.

В преддверии этого события сотрудники ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский” посетили городской филиал Алтайского краевого центра крови. Сотрудники ведомства стали донорами, чтобы помочь жертвам трагедий и нуждающимся в переливании крови людям.

“Инспектора ДПС одни из первых прибывают на место дорожно-транспортного происшествия, становятся очевидцами трагедии и понимают важность своевременной помощи. Донорами стали сотрудники ОГИБДД свободные от дежурств, кто-то пришел во время своего отпуска, а кто-то – после суточного дежурства. Многие полицейские сдают кровь на протяжении всего срока службы в органах внутренних дел, но есть и те, кто пришел сегодня впервые”, – рассказывают в ведомстве.

Фото: ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”

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