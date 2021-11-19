ГОРНЯК22 20.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске в ковидных госпиталях 24 больных коронавирусом находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: severpost.ru

В Рубцовске в ковидных госпиталях в настоящее время на лечении находятся 320 человек. Как “Местному времени” сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Алтайского края, 24 из них – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 6570 рубцовчан.

На 17 ноября в городе полностью вакцинированы (получили два компонента прививки или однократно “Спутник Лайт”) и прививаются (получили первый компонент) свыше 45 тысяч рубцовчан. В Рубцовчке числится на остатках 2901 доза вакцин.

Алтайский край получил 21300 доз вакцины “Спутник Лайт”, которые распределяются  в медицинские учреждения региона.

rubtsovskmv.ru

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