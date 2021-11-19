Рубцовск: На трассах Алтайского края созданы стоянки от непогоды | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото altairegion22.ru

Очередная метель упала на Алтайский край сегодня, в ночь на 18 ноября. Все дорожные службы региона в срочном порядке очищают федеральные трассы, устраняя последствия непогоды. Также оборудованы 14 специальных стоянок для большегрузного транспорта. Об этом пишет официальный сайт регионального правительства со ссылкой на Управление федеральных дорог “Алтай”.

“Идёт патрульная снегоочистка федеральных трасс: Р-256 (Чуйский тракт), А-322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан) и А-321 (Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан)”, – информируют в ведомстве.

Специальный стоянки для большегрузов находятся:

Чуйский тракт – на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле “Грани Алтая”; в районе Новоалтайска на “Маяке” и “Облепихе”; по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле кафе «Ника-фуд» в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках.

на трассе А-322 – на 12 километре (выезд из Барнаула); в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе.

на автодороге А-321– перед Павловском (в районе поселка Сибирские Огни); на выезде из села.



Также организовано круглосуточное патрулирование трасс для контроля над обстановкой и оказания помощи автомобилистам. Эта обязанность легла на плечи сотрудников подрядных организаций. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах Алтайского края можно в любое время по телефону: (3852) 63-14-59. Уточнить расположение стоянок для большегрузного транспорта можно на карте.



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