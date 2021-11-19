ГОРНЯК22 20.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские волейболистки стали призерами зональных соревнований | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: юбилейныйсш.рф

12 ноября в селе Новичиха прошли зональные соревнования по волейболу XLI Спартакиады спортивных школ Алтайского края (среди девушек 2008-2009 гг.). В них приняли участие и воспитанницы спортивной школы “Юбилейный”:

• Виктория Белохвостикова;
• Кира Бишева;
• Алина Дитер;
• Дарья Жадобина;
• Елизавета Локтионова;
• Яна Сорокина;
• Мария Чудакова;
• Полина Четошникова.

По итогам соревнований рубцовчанки заняли почетное второе место. Тренирует спортсменок Алексей Фоминых.

rubtsovskmv.ru

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