Рубцовск: Рубцовские волейболистки стали призерами зональных соревнований | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: юбилейныйсш.рф
12 ноября в селе Новичиха прошли зональные соревнования по волейболу XLI Спартакиады спортивных школ Алтайского края (среди девушек 2008-2009 гг.). В них приняли участие и воспитанницы спортивной школы “Юбилейный”:
• Виктория Белохвостикова;
• Кира Бишева;
• Алина Дитер;
• Дарья Жадобина;
• Елизавета Локтионова;
• Яна Сорокина;
• Мария Чудакова;
• Полина Четошникова.
По итогам соревнований рубцовчанки заняли почетное второе место. Тренирует спортсменок Алексей Фоминых.