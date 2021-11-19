Рубцовск: В Рубцовске проходит молодежный фестиваль «Софит-2021» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Рубцовске проходит городской молодежный онлайн-фестиваль художественного творчества “Софит–2021”. Он стартовал 9 ноября и завершится 30 ноября.

Как и всегда, участие в “Софите” принимают студенты и школьники. Возраст конкурсантов – от 14 до 35 лет.

На фестивале представлены сразу несколько направлений, в которых молодые горожане могут продемонстрировать свои таланты.

Музыкальное направление:

Вокал – профессионалы (соло, группа)

Вокал – любители (соло, группа)

Вокально-инструментальные коллективы, рок-группы

Дуэты

Патриотическая песня

Хореография:

Солисты

Хореографические коллективы

Черлидинг

Поэзия:

Авторское чтение

Декламация

Оригинальный жанр:

Театр моды, дефиле

Эстрадная миниатюра

Оригинальный номер (номера, не вошедшие в другие номинации направления “Оригинальный жанр”)

Художественное творчество:

Прикладное творчество (флористика, роспись, лепка, вышивка, природный материал, оригами и т. д.)

Изобразительное искусство (графические и живописные работы)

Фотография

Видео:

Музыкальный клип

Социальный ролик

Репортаж

Журналистика:

Лучшее студенческое СМИ (печатное издание, радиостанция, студенческое телевидение, информационный ресурс в сети Интернет)

Видеоконкурс

Флешмоб

Видео- и фотоматериалы победителей и призеров Фестиваля будут размещены с 06 декабря 2021 года на видеохостинге youtube.com, ссылка – на сайте “Браво, Рубцовск!”. Номера для отчетного видеоконцерта будут отбираться на основании решения организаторов и жюри Фестиваля.

Справка. Мероприятие проводится в рамках реализации муниципальной программы “Развитие молодежной политики города Рубцовска” на 2021–2024 годы, а также в рамках реализации регионального проекта “Социальная активность” национального проекта “Образование”.

rubtsovskmv.ru