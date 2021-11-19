Рубцовск: В Рубцовске проходит молодежный фестиваль «Софит-2021» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
В Рубцовске проходит городской молодежный онлайн-фестиваль художественного творчества “Софит–2021”. Он стартовал 9 ноября и завершится 30 ноября.
Как и всегда, участие в “Софите” принимают студенты и школьники. Возраст конкурсантов – от 14 до 35 лет.
На фестивале представлены сразу несколько направлений, в которых молодые горожане могут продемонстрировать свои таланты.
Музыкальное направление:
- Вокал – профессионалы (соло, группа)
- Вокал – любители (соло, группа)
- Вокально-инструментальные коллективы, рок-группы
- Дуэты
- Патриотическая песня
Хореография:
- Солисты
- Хореографические коллективы
- Черлидинг
Поэзия:
- Авторское чтение
- Декламация
Оригинальный жанр:
- Театр моды, дефиле
- Эстрадная миниатюра
- Оригинальный номер (номера, не вошедшие в другие номинации направления “Оригинальный жанр”)
Художественное творчество:
- Прикладное творчество (флористика, роспись, лепка, вышивка, природный материал, оригами и т. д.)
- Изобразительное искусство (графические и живописные работы)
- Фотография
Видео:
- Музыкальный клип
- Социальный ролик
- Репортаж
Журналистика:
- Лучшее студенческое СМИ (печатное издание, радиостанция, студенческое телевидение, информационный ресурс в сети Интернет)
- Видеоконкурс
- Флешмоб
Видео- и фотоматериалы победителей и призеров Фестиваля будут размещены с 06 декабря 2021 года на видеохостинге youtube.com, ссылка – на сайте “Браво, Рубцовск!”. Номера для отчетного видеоконцерта будут отбираться на основании решения организаторов и жюри Фестиваля.
Справка. Мероприятие проводится в рамках реализации муниципальной программы “Развитие молодежной политики города Рубцовска” на 2021–2024 годы, а также в рамках реализации регионального проекта “Социальная активность” национального проекта “Образование”.