ГОРНЯК22 20.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске проходит молодежный фестиваль «Софит-2021» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

В Рубцовске проходит городской молодежный онлайн-фестиваль художественного творчества “Софит–2021”. Он стартовал 9 ноября и завершится 30 ноября.

Как и всегда, участие в “Софите” принимают студенты и школьники. Возраст конкурсантов – от 14 до 35 лет.

На фестивале представлены сразу несколько направлений, в которых молодые горожане могут продемонстрировать свои таланты.

Музыкальное направление:

  • Вокал – профессионалы (соло, группа)
  • Вокал – любители (соло, группа)
  • Вокально-инструментальные коллективы, рок-группы
  • Дуэты
  • Патриотическая песня

Хореография:

  • Солисты
  • Хореографические коллективы
  • Черлидинг

Поэзия:

  • Авторское чтение
  • Декламация

Оригинальный жанр:

  • Театр моды, дефиле
  • Эстрадная миниатюра
  • Оригинальный номер (номера, не вошедшие в другие номинации направления “Оригинальный жанр”)

Художественное творчество:

  • Прикладное творчество (флористика, роспись, лепка, вышивка, природный материал, оригами и т. д.)
  • Изобразительное искусство (графические и живописные работы)
  • Фотография

Видео:

  • Музыкальный клип
  • Социальный ролик
  • Репортаж

Журналистика:

  • Лучшее студенческое СМИ (печатное издание, радиостанция, студенческое телевидение, информационный ресурс в сети Интернет)
  • Видеоконкурс
  • Флешмоб

Видео- и фотоматериалы победителей и призеров Фестиваля будут размещены с 06 декабря 2021 года на видеохостинге youtube.com, ссылка – на сайте “Браво, Рубцовск!”. Номера для отчетного видеоконцерта будут отбираться на основании решения организаторов и жюри Фестиваля.

Справка. Мероприятие проводится в рамках реализации муниципальной программы “Развитие молодежной политики города Рубцовска” на 2021–2024 годы, а также в рамках реализации регионального проекта “Социальная активность” национального проекта “Образование”.

rubtsovskmv.ru

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