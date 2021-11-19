Рубцовск: В Алтайском крае состоится форум молодых семей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: altaikdm.ru

9 декабря пройдет IV краевой форум молодых семей. Мероприятие направлено на популяризацию традиционных семейных ценностей, обмен успешными практиками и формами работы с семьей.

Насыщенная онлайн-программа форума включает в себя разнообразные мастер-классы, психологический тренинг “Правила жизни молодой семьи. Как сохранить стабильные отношения в изменяющемся мире”, интерактивные площадки для детей и многое другое. Также на мероприятии в формате открытого диалога поговорят о секретах семейного счастья.

Как сообщает управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития, к участию приглашаются молодые семьи Алтайского края и руководители и члены клубов молодых семей региона.

Помимо запланированных тренингов и интерактивов, в формате офлайн в Краевом дворце молодежи (Барнаул) состоится творческий конкурс на определение лучшей молодой семьи Алтайского края. Победители получат памятные подарки.

Чтобы принять участие в форуме, нужно до 30 ноября подать заявку в АИС “Молодёжь России” по ссылке.

Справка: организаторами форума выступают управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и Краевой дворец молодёжи.

rubtsovskmv.ru