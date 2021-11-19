Рубцовск: #БудьВФорме: капитан полиции, лыжник и хоккеист Владимир Башков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

“Местное время” совместно с МО МВД России “Рубцовский” продолжает рубрику “Будь в форме”. В ней мы рассказываем о сотрудниках полиции, которые, выполняя свой служебный долг, продолжают успешно заниматься спортом.

Сегодня наш герой – заместитель командира отдельного батальона патрульно-постовой службы, капитан полиции Владимир Башков. Служит в органах внутренних дел с 2011 года. В его обязанности входит организация и контроль работы нарядов по охране правопорядка на улицах и общественных местах города.

Спортом Владимир стал заниматься еще в начальной школе, когда увлекся катанием на лыжах. Позже увлечение переросло в серьезное занятие и потребовало более активных тренировок для участия в соревнованиях. Через несколько лет юноша добился звания кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам и начал сам начинающих рубцовских лыжников.

Как и многие мальчишки, Владимир попробовал свои силы и в другом зимнем виде спорта – хоккее. Зимой 2002 года он начал играть на льду дворового клуба «Бригантина». А сегодня выступает в хоккейном клубе “Южный” и участвует в городских соревнованиях, которые проходят в ледовом дворце “Гимаев Арена”.

И неся службу в полиции Владимир Башков продолжает тренироваться, пропагандирует здоровый образ жизни, принимает участие в ведомственных состязаниях по многоборью и стрельбе. В IX летней Олимпиаде городов Алтайского края в сложной конкурентной борьбе с мастерами спорта международного класса по стрельбе полицейский показал отличный результат.

Своим коллегам, недавно отметившим профессиональный праздник, капитан полиции желает всегда быть в хорошей физической форме, приучать к спорту своих детей и быть для них достойным примером.

rubtsovskmv.ru