Рубцовск: На Алтайский край и Рубцовск надвигается похолодание: погода на 3 дня | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске после снежного шторма погода начинает успокаиваться. На смену циклону с сильным ветром и снегопадами приходит морозный антициклон. Но, по прогнозам синоптиков, такое холодное затишье продлится недолго: уже в воскресенье в регионе потеплеет. А теперь подробнее.

19 ноября в Алтайском крае в отдельных районах снег, метели, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -11…-16°С.

В Рубцовске переменная облачность, снег. Ветер северо-западный с переходом на западный и юго-западный, 3-6 м/с, порывы до 11 м/с. Температура в утренние часы -15°С, днем -12…-14°С, вечером -16…-18°С.

20 ноября в Алтайском крае ночью отдельных районах небольшой снег, метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура -14…-19°С, местами по югу и предгорьям до -25°С. Днем в отдельных районах небольшой снег, метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 22 м/с. Температура -4…-9°С, местами по востоку до -14°С.

В Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура -16…-18°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный, 6-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -11…-14°С.

21 ноября в Алтайском крае ночью преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура -11…-16°С. Днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура -3…-8°С, местами по югу до +2°С.

В Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 13 м/с. Температура -10…-12°С. Днем малооблачно, предварительно без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 15 м/с. Температура -5…-8°С, вечером -3…-5°С.

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