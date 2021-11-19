ГОРНЯК22 20.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске 19 ноября полиция проведет «прямую линию» для детей и родителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Сегодня, 19 ноября, в МО МВД России “Рубцовский” состоится “прямая линия”. На вопросы о правовых аспектах регулирования детско-родительских, семейных и иных отношений ответит старший юрисконсульт межмуниципального отдела Евгения Яновская.

Как поясняют в пресс-службе ведомства, мероприятие приурочено ко Всемирному Дню ребенка и направлено на правовое консультирование и оказание помощи и поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

“При необходимости будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством”, – подчеркивают правоохранители.

Время “прямой линии” – с 10:00 до 11:00. Звонки будут принимать по телефону 8(38557)91-247.

rubtsovskmv.ru

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