Рубцовск: В минздраве Алтайского края рассказали, что делать, если закончился срок QR-кода | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Что делать, если срок действия QR-кода подходит к концу? Как ходить на работу, если прививка только поставлена, а работодатель требует код? Новостной портал “Толк” со ссылкой на Минздрав Алтайского края ответил на эти вопросы.

Чтобы не уйти в трёхнедельный неоплачиваемый отпуск на рабочем месте, когда срок действия QR-кода истёк, необходимо рассчитать время и записаться на ревакцинацию заранее. В результате обновления Министерством здравоохранения России рекомендаций по профилактике коронавируса, ожидать код после вакцинации “Спутником Лайт” придётся три недели. То есть, как и после получения первой дозы двухкомпонентной вакцины.

«В день вакцинации можно поставить отметку в прививочный сертификат или взять в поликлинике справку о том, что вы вакцинировались, – эти документы работодатель обязан учитывать”, – цитирует портал специалистов регионального Минздрава.

Также в ведомстве пояснили, что сокращения сроков ревакцинации от ковида не планируется. По-прежнему должно пройти шесть месяцев после выздоровления или прививки.

«Клинические исследования подтверждают, что иммунитет после вакцинации держится около шести месяцев и начинает угасать к 9-12 месяцам. Министерство здравоохранения Алтайского края при назначении сроков повторной вакцинации руководствуется только методическими рекомендациями Минздрава РФ. В настоящее время информации об изменении сроков нет», – уточнили эксперты.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru