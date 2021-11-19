Рубцовск: В Рубцовске поймали «садово-огородного» вора | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовске сотрудники полиции патрулировали ночные улицы города, когда заметили подозрительный автомобиль, под покровом темноты выезжающий с территории одного из садоводческих товариществ. При проверке выяснилось, что в салоне машины находится внушительный груз: офисные стулья, туристический стол, обогреватель и другие вещи.

Водитель – 22-летний рубцовчанин – признался, что украл все это из двух домиков в садоводческом товариществе №3. Похищенное имущество изъято и будет возвращено потерпевшим.

“По фактам хищения возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде”, – сообщили в пресс-службе МО МВД России “Рубцовский”.

Правоохранители напоминают горожанам, что не стоит оставлять в неохраняемых садовых домиках на длительное время без присмотра бытовые приборы и ценные вещи, так как они могут стать легкой добычей для преступников.

rubtsovskmv.ru