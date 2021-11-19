Рубцовск: В Алтайском крае из-за коронавируса отменили губернаторские елки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В 2021 году в Алтайском крае не будет традиционных губернаторских елок: их проведение отменили из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как пишет ИД “Алтапресс”, такое объявление сделала на своей пресс-конференции министр культуры региона Елена Безрукова.

В 2020 году губернаторские ёлки были также отменены из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, в Рубцовске ежегодно проходили губернаторские елки для детей из города и 13 близлежащих районов. Например, в 2019 году участниками музыкальной сказки “Чудеса новогоднего Зазеркалья” в ДК “Тракторостроитель” стали 2400 школьников в возрасте от 7 до 14 лет.

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