ГОРНЯК22 19.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчан проверят на соблюдение ПДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: vbelgorode.com

18 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Пешеход в приоритете”, направленное на профилактику нарушений ПДД РФ пешеходами, а также на профилактику нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский” ежедневно выявляют нарушителей на “зебрах”. По статистике, с января по ноябрь 2021 года в городе произошло 47 аварий с участием пешеходов, в которых два человека погибло и ещё 46 получили травмы различной степени тяжести.

“Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, скажите себе – мне некуда спешить… Нарушение скоростного режима является одной из наиболее частых причин ДТП. Не многие водители знают, что превышение скорости в реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному выигрышу во времени. Не старайтесь сократить время поездки, не превышайте скорость, достаточно одного мгновения, чтобы потом всю оставшуюся жизнь жалеть о последствиях спешки”, – добавляют в Госавтоинспекции.

Участились случаи наездов на детей и подростков, которые перебегают проезжую часть в неположенных местах, провоцируя аварии. Сотрудники ГИБДД обращаются к родителям с просьбой напомнить своим чадам о правилах дорожного движения и всех трагических исходах, к которым приведёт безответственное поведение на дороге.

 

rubtsovskmv.ru

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