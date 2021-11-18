ГОРНЯК22 19.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае состоится Всероссийское родительское собрание | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: edu.gov.ru

19 ноября в 18.00 (по московскому времени) пройдет Всероссийское открытое родительское собрание. Тема мероприятия этого года – «Мой ребенок – студент колледжа».

Специалисты расскажут, как преодолеть подростковый бунт, пройти с ребенком важный этап взросления – сепарацию, и при этом сохранить доверительные отношения.

Помимо этого, на встрече обсудят тему выбора будущей профессии, а также поговорят о средних специальных учебных заведениях и самых востребованных специальностях, которые можно освоить в колледже или техникуме, сообщает Минпросвещения России.

Экспертами-спикерами станут:

• Виктор Дёмин, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России;
• Юлия Старостина, кандидат психологических наук, психолог кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова;
• Дмитрий Милешин, отец студента среднего специального учебного заведения;
• Александр Лысиков, директор Губернского колледжа (Московская область), народный учитель России.

Модератор родительского собрания – телеведущая и мама троих детей Тутта Ларсен.

Эфир можно посмотреть на сайте трансляции и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ в сети ВКонтакте.

Справка: Всероссийские открытые родительские онлайн-собрания проводятся Институтом воспитания РАО при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Рубцовчан проверят на соблюдение ПДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчан проверят на соблюдение ПДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: vbelgorode.com 18 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Пешеход в приоритете”, направленное на профилактику нарушений ПДД РФ пешеходами, а...
Рубцовск: Музыкальная осень | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Музыкальная осень | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: Евгения Астанина/Местное время В минувшее воскресенье, 14 ноября, в Центральной библиотеке состоялась встреча с народным ансамблем «Сибирские самоцветы». Мероприятие...
Рубцовск: В Алтайском крае идёт санитарная обработка транспорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае идёт санитарная обработка транспорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото blagoveshensk.bezformata.com 15 ноября специалисты Минтранса Алтайского края провели рейд по соблюдению санитарных норм на пассажирском транспорте. Об этом сообщает...
Рубцовск: 17 ноября – профессиональный праздник участковых уполномоченных полиции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: 17 ноября – профессиональный праздник участковых уполномоченных полиции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Участковый уполномоченный полиции Алексей Маслов/ Фото предоставлено пресс-службой МО МВД России "Рубцовский" 17 ноября – день образования подразделений участковых уполномоченных...
Рубцовск: Станция туризма и экскурсий и Рубцовский клуб туристов – победители конкурса губернаторских грантов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Станция туризма и экскурсий и Рубцовский клуб туристов – победители конкурса губернаторских грантов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: new.vspu.ac.ru В Алтайском крае подведены итоги конкурса губернаторских грантов в сфере туризма. Как сообщает профильное управление региона, победителями признаны...
Рубцовск: Рубцовский ансамбль выступит на гала-концерте «Поклон Алтаю» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовский ансамбль выступит на гала-концерте «Поклон Алтаю» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: adilam.homeip.net 18 ноября в Барнауле состоится гала-концерт участников гастрольного тура заслуженных коллективов самодеятельного художественного творчества Алтайского края “Поклон Алтаю”....

Читать по теме:

ВТОПЕ: