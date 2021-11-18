Рубцовск: В Алтайском крае состоится Всероссийское родительское собрание | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: edu.gov.ru

19 ноября в 18.00 (по московскому времени) пройдет Всероссийское открытое родительское собрание. Тема мероприятия этого года – «Мой ребенок – студент колледжа».

Специалисты расскажут, как преодолеть подростковый бунт, пройти с ребенком важный этап взросления – сепарацию, и при этом сохранить доверительные отношения.

Помимо этого, на встрече обсудят тему выбора будущей профессии, а также поговорят о средних специальных учебных заведениях и самых востребованных специальностях, которые можно освоить в колледже или техникуме, сообщает Минпросвещения России.

Экспертами-спикерами станут:

• Виктор Дёмин, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России;

• Юлия Старостина, кандидат психологических наук, психолог кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова;

• Дмитрий Милешин, отец студента среднего специального учебного заведения;

• Александр Лысиков, директор Губернского колледжа (Московская область), народный учитель России.

Модератор родительского собрания – телеведущая и мама троих детей Тутта Ларсен.

Эфир можно посмотреть на сайте трансляции и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ в сети ВКонтакте.

Справка: Всероссийские открытые родительские онлайн-собрания проводятся Институтом воспитания РАО при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

rubtsovskmv.ru