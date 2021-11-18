Рубцовск: Музыкальная осень | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Евгения Астанина/Местное время

В минувшее воскресенье, 14 ноября, в Центральной библиотеке состоялась встреча с народным ансамблем «Сибирские самоцветы». Мероприятие прошло в рамках проекта «Библиотечные сезоны», реализованного в текущем году. Это стало возможным благодаря гранту губернатора Алтайского края в сфере культуры.

Для множества рубцовчан последний выходной день был наполнен красочными звуками музыки. Мероприятие началось с приветствия и представления барнаульских артистов.

– Мы стали свидетелями замечательного события: завершается проект «Библиотечные сезоны», который реализован в этом году. Каждое время года у нас ассоциировалось с той или иной гранью искусства – литературная весна, театральное лето, а теперь – музыкальная осень. И сегодня к нам приехал уникальный коллектив, народный ансамбль «Сибирские самоцветы», – объявила директор Центральной городской библиотеки Елена Кайгородова.

Репертуар артистов наполнен разнообразными инструментальными произведениями. Ансамблем руководит Михаил Оркин – виртуозный баянист, аранжировщик и концертмейстер. В коллективе пять талантливых музыкантов: Татьяна Кунгурова (домра малая), Ольга Усынина (домра альт), Михаил Оркин (баян), Татьяна Кошелева (фортепиано), Максим Бедненко (контрабас).

В ходе творческой встречи артисты исполнили как народные, всем известные песни, так и зарубежные композиции. В уютной атмосфере музыканты виртуозно играли баллады и вальс, «зажигали» зал страстным танго, а также окунали в ностальгические воспоминания мелодиями из советских художественных фильмов – «Мой добрый папа», «Мелодия белой ночи». Завершилась концертная программа русской народной песней «Светит месяц».

По окончании выступления для всех присутствующих была организована автограф-сессия с артистами, где гости смогли сфотографироваться с музыкантами и поблагодарить коллектив за яркое выступление.

Фото: Евгения Астанина/Местное время

rubtsovskmv.ru