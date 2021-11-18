Рубцовск: В Алтайском крае идёт санитарная обработка транспорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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15 ноября специалисты Минтранса Алтайского края провели рейд по соблюдению санитарных норм на пассажирском транспорте. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Согласно правилам, на железной дороге все вагоны должны обеззараживать дважды за рейс – до отправления и после прибытия поезда в пункт назначения. При необходимости может быть проведена внеплановая дезинфекция.

Кроме транспорта, обработку проводят и внутри помещений вокзалов, обрабатывают кассы и терминалы каждые 1,5 часа.

“Дезинфекция проходит при помощи специальных обеззараживающих средств, безопасных для организма человека, но активных против широкого спектра вирусов, бактерий и микробов”, – поясняют специалисты Минтранса.

В Ведомстве также напомнили, что представители регионального Минтранса и Роспотребнадзора, вместе с сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю проводят регулярные рейды по соблюдению масочного режима в автобусах на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

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