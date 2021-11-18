ГОРНЯК22 19.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Станция туризма и экскурсий и Рубцовский клуб туристов – победители конкурса губернаторских грантов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: new.vspu.ac.ru

В Алтайском крае подведены итоги конкурса губернаторских грантов в сфере туризма. Как сообщает профильное управление региона, победителями признаны семь проектов. В их числе сразу два из Рубцовска, подготовленные «Станцией туризма и экскурсий» и Рубцовским клубом туристов.

Станция туризма и экскурсий Рубцовска запланировала провести четырехдневный фестиваль активного туризма для детей и молодежи «Чилим-2022». Он пройдет на базе детского лагеря «Чайка» Змеиногорского района. Здесь можно будет попробовать себя в разнообразных видах спорта, а также ознакомиться с неповторимой природой озера Колыванское, где произрастает уникальный водный орех – чилим, по названию которого фестиваль и получил свое необычное название.

Проект «Спортивное ориентирование – доступно каждому!» на средства гранта будет реализован Рубцовским клубом туристов. Его цель – приобщение местных жителей к этому виду спорта, а также повышение уровня физической активности.

Отметим еще одного победителя – Титовскую общеобразовательную школу Егорьевского района. Авторы проекта за счет средств гранта реализуют двухдневную экскурсию для школьников по территории памятника природы «Озеро Песьяное». Это позволит привлечь внимание к существующим проблемам по охране окружающей среды.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Рубцовчан проверят на соблюдение ПДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчан проверят на соблюдение ПДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: vbelgorode.com 18 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Пешеход в приоритете”, направленное на профилактику нарушений ПДД РФ пешеходами, а...
Рубцовск: Музыкальная осень | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Музыкальная осень | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: Евгения Астанина/Местное время В минувшее воскресенье, 14 ноября, в Центральной библиотеке состоялась встреча с народным ансамблем «Сибирские самоцветы». Мероприятие...
Рубцовск: В Алтайском крае состоится Всероссийское родительское собрание | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае состоится Всероссийское родительское собрание | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: edu.gov.ru 19 ноября в 18.00 (по московскому времени) пройдет Всероссийское открытое родительское собрание. Тема мероприятия этого года – «Мой...
Рубцовск: В Алтайском крае идёт санитарная обработка транспорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае идёт санитарная обработка транспорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото blagoveshensk.bezformata.com 15 ноября специалисты Минтранса Алтайского края провели рейд по соблюдению санитарных норм на пассажирском транспорте. Об этом сообщает...
Рубцовск: 17 ноября – профессиональный праздник участковых уполномоченных полиции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: 17 ноября – профессиональный праздник участковых уполномоченных полиции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Участковый уполномоченный полиции Алексей Маслов/ Фото предоставлено пресс-службой МО МВД России "Рубцовский" 17 ноября – день образования подразделений участковых уполномоченных...
Рубцовск: Рубцовский ансамбль выступит на гала-концерте «Поклон Алтаю» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовский ансамбль выступит на гала-концерте «Поклон Алтаю» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: adilam.homeip.net 18 ноября в Барнауле состоится гала-концерт участников гастрольного тура заслуженных коллективов самодеятельного художественного творчества Алтайского края “Поклон Алтаю”....

Читать по теме:

ВТОПЕ: