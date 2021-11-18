Рубцовск: Станция туризма и экскурсий и Рубцовский клуб туристов – победители конкурса губернаторских грантов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: new.vspu.ac.ru

В Алтайском крае подведены итоги конкурса губернаторских грантов в сфере туризма. Как сообщает профильное управление региона, победителями признаны семь проектов. В их числе сразу два из Рубцовска, подготовленные «Станцией туризма и экскурсий» и Рубцовским клубом туристов.

Станция туризма и экскурсий Рубцовска запланировала провести четырехдневный фестиваль активного туризма для детей и молодежи «Чилим-2022». Он пройдет на базе детского лагеря «Чайка» Змеиногорского района. Здесь можно будет попробовать себя в разнообразных видах спорта, а также ознакомиться с неповторимой природой озера Колыванское, где произрастает уникальный водный орех – чилим, по названию которого фестиваль и получил свое необычное название.

Проект «Спортивное ориентирование – доступно каждому!» на средства гранта будет реализован Рубцовским клубом туристов. Его цель – приобщение местных жителей к этому виду спорта, а также повышение уровня физической активности.

Отметим еще одного победителя – Титовскую общеобразовательную школу Егорьевского района. Авторы проекта за счет средств гранта реализуют двухдневную экскурсию для школьников по территории памятника природы «Озеро Песьяное». Это позволит привлечь внимание к существующим проблемам по охране окружающей среды.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru