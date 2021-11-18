ГОРНЯК22 19.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: 17 ноября – профессиональный праздник участковых уполномоченных полиции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Участковый уполномоченный полиции Алексей Маслов/ Фото предоставлено пресс-службой МО МВД России «Рубцовский»

17 ноября – день образования подразделений участковых уполномоченных полиции. Именно в этот день в 1923 году Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил инструкцию участковому надзирателю. В то же время история службы имеет более глубокие исторические корни.

В Российской империи функции участкового уполномоченного выполняли квартальные и околоточные надзиратели, становые приставы, полицейские урядники и другие должностные лица.

“В настоящее время участковые проводят значительную работу практически по всем направлениям деятельности полиции, основными из которых являются защита прав и законных интересов граждан, пресечение и раскрытие преступлений, работа с лицами, состоящими на учете в органах внутренних дел. Участковые находятся ближе всех к людям и оказывают помощь в самых сложных ситуациях, нередко проявляя мужество и отвагу “, – отмечают в пресс-службе МО МВД России “Рубцовский”.

Сегодня руководство МО МВД России «Рубцовский» поздравило сотрудников и ветеранов службы, а отличившиеся в работе полицейские награждены почетными грамотами.

“Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Алексей Маслов за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие показатели в служебной деятельности награжден Почетной грамотой Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Сотрудник полиции обслуживает административный участок, охватывающий 28 многоквартирных домов, где проживает более 4 тысяч горожан. В этом году полицейский раскрыл одиннадцать преступлений, в том числе причинение тяжкого вреда здоровью, угроза жизни и здоровью граждан, незаконный оборот наркотиков, выявлено более шести десятков административных правонарушений”, – сообщают в ведомстве.

rubtsovskmv.ru

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