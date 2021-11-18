Рубцовск: Рубцовский ансамбль выступит на гала-концерте «Поклон Алтаю» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: adilam.homeip.net

18 ноября в Барнауле состоится гала-концерт участников гастрольного тура заслуженных коллективов самодеятельного художественного творчества Алтайского края “Поклон Алтаю”. В число артистов, что примут участие в мероприятии, вошел и рубцовский народный ансамбль русской песни “Серебряна” МБУ “Детско-юношеский дом культуры “Черемушки”. Руководитель – Александр Кищук.

Гастрольный тур заслуженных коллективов самодеятельного художественного творчества Алтайского края проходит раз в пять лет. Он дает возможность коллективам показать свои достижения и подтвердить высокое звание, комментирует управление культуры, спорта и молодежной политики.

Справка: почетное звание “Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края” присваивается коллективам, имеющим высокий художественный уровень репертуара, исполнительского мастерства, регулярно занимающимся концертно-пропагандистской деятельностью и носящим звание “Народный (образцовый) самодеятельный коллектив Алтайского края” не менее 15 лет. С 2001 по 2021 годы эту высокую награду получили 59 коллективов любительского искусства.

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