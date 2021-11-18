ГОРНЯК22 19.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Привитым рубцовчанам отменили карантин после контакта с заболевшими COVID-19 | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: Известия

Сегодня, 17 ноября, вступило в силу постановление главного санитарного врача РФ. Согласно документу, теперь сделавшие прививку от коронавирусной инфекции россияне могут не уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшими. Но есть важное условие: с момента завершения полного курса вакцинации не должно пройти полгода.

“Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания”, – сказано в постановлении.

При этом непривитые, контактировавшие с больным COVID-19, должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последней встречи или до выздоровления, указывает РИА “Новости”.

Действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России продлено до 2024 года.

rubtsovskmv.ru

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