ГОРНЯК22 19.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае на 18 ноября объявлено штормовое предупреждение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: miasskiy.ru

В Алтайском крае ночью и днем 18 ноября синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды: ожидаются снег, метели, гололёдные явления, усиление ветра до 15-20 м/с, порывами до 27 метров в секунду. Усложнятся дорожные условия: гололедица, местами снежные заносы. Кроме того, произойдет заметное понижение температуры – местами до -18°С. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности и советуют пережидать сильный ветер в капитальном строении.

“Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями”, – инструктируют в ведомстве.

Нежелательно прятаться от ветра за стенами домов, так как вниз могут упасть элементы конструкции крыши или фасада, другие предметы.

Чтобы не получил повреждения автомобиль, его лучше всего поставить в гараж. Или парковать вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Снег и гололед серьезно осложняют обстановку на дорогах. Поэтому главное – осмотрительность, осторожность и соблюдение скоростного режима, соответствующего погодным условиям.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы: 101.

rubtsovskmv.ru

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