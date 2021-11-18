ГОРНЯК22 19.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске высаженные ели обработали жидкостью-вонючкой | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске в течение нескольких дней специалисты МУП “АвтоСпецТехника” обрабатывали высаженные недавно ели антивандальной жидкостью. С какой целью это было сделано?

Нынешней осенью прошло масштабное озеленение городских улиц. Были высажены подрощенные яблони, черемуха и сибирские ели. И если плодовые деревья зазеленеют только следующей весной, то колючие красавицы уже сегодня радуют рубцовчан. Но любую бочку меда, как известно, может испортить ложка дегтя. В нашем случае – это предстоящие новогодние праздники, и их неумолимое приближение вызывает опасения за судьбу молодых елей.

“Елочные базары” в Рубцовске появляются чуть ли не на каждом углу с конца ноября, в магазинах и торговых центрах можно купить искусственную елочку любого размера. Если говорить о ценах, то их разбег тоже большой, и подобрать подходящий вариант можно, что называется, под любой кошелек.

Увы, несмотря на это практически в каждом декабре находятся вандалы, которые считают, что честное приобретение новогоднего дерева – удел лохов. Берут пилу или топор и выходят на улицы города. Плоды такой мерзкой деятельности можно увидеть в разных местах. Например, в детском парке или на проспекте Рубцовском. Спиливали елки у кинотеатра “Россия”, на площади Ленина и даже у здания администрации города. Что движет людьми, которые совершают такое? Да и можно ли назвать людьми этих прямоходящих? Впрочем, мы отвлеклись…

Сохранность высаженных в октябре и ноябре сибирских елей стала темой обсуждения коммунальных служб.

– Мы внимательно изучили опыт других городов, – говорит заместитель начальника городского Управления по ЖКХ и экологии Анатолий Торгов. – И пришли к выводу, что наиболее подходящим вариантом будет использование так называемой антивандальной обработки.

Для такой обработки используется специальный раствор. Состав жидкости сертифицирован, содержит только органические компоненты и является абсолютно безвредным для людей, животных, растений и окружающей среды. Через два месяца следы от него полностью исчезают. Но есть у смеси одна особенность, которая станет малоприятным сюрпризом для вора и его семьи: срубленная елочка в теплом помещении начнет мерзко пахнуть, издавать самое настоящее тошнотворное зловоние.

– И даже если ее очень быстро унести на улицу, вонь в квартире или доме сохранится на несколько недель, – поясняет Анатолий Сергеевич. – Никакое проветривание не спасет.

Коммунальщики из “АвтоСпецТехники” обработали все ели, высаженные осенью: на площади Ленина, у администрации города и на проспекте Рубцовском. Горожане, наблюдавшие процесс опрыскивания деревьев жидкостью-вонючкой, не скрывали своего одобрения. Да и как иначе? Красоту, созданную для всех, нужно беречь.

Справка. Самовольная рубка деревьев влечет административную или уголовную ответственность. Размер штрафа в каждом случае определяется индивидуально и зависит от породы дерева, его возраста и нанесенного ущерба. Если сумма причинённого ущерба не превышает 5000 рублей, штраф составляет от 3500 до 5000 рублей. Кроме административного штрафа нужно еще и возместить ущерб за незаконно срубленное дерево. Если ущерб превысил 5000 рублей, то правонарушение определяется ст. 260 УК РФ “Незаконная рубка лесных насаждений”, которая предусматривает различные виды наказаний, в том числе штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

ГОРНЯК22 19.11.2021

ГОРНЯК22 19.11.2021

ГОРНЯК22 19.11.2021

ГОРНЯК22 19.11.2021

ГОРНЯК22 19.11.2021

ГОРНЯК22 19.11.2021

ГОРНЯК22 19.11.2021

ГОРНЯК22 19.11.2021

ГОРНЯК22 19.11.2021

ГОРНЯК22 19.11.2021

ГОРНЯК22 19.11.2021

ГОРНЯК22 19.11.2021

ГОРНЯК22 19.11.2021

rubtsovskmv.ru

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