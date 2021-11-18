ГОРНЯК22 19.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В 27-ми километрах от Рубцовска продают месторождение с 1,5 тоннами золота | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Департамент по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу объявил аукцион на пользование земельным участкам с богатыми недрами в Рубцовском районе в 27 километрах к северо-востоку от Рубцовска. Победитель сможет проводить на выигранной территории разведку и добычу полиметаллических руд.

Участок, выставленный на торги, является известным рубцовчанам Захаровским месторождением, которое уже пыталась разрабатывать китайская компания «Косстоун», но по неизвестным причинам свернувшая добычу. Уникальность Рубцовского месторождения заключается в простоте строения (одно рудное тело) и в высочайшей концентрации полезных компонентов в сульфидных рудах, состоящих на 80–100% из рудных минералов.

Земля здесь буквально кишит колоссальными запасами полиметаллов. На площади всего в 1,2 кв. км. имеются запасы золота (1,5 тонн), серебра (194,7 тонн), свинца (185,8 тонн), цинка (294,9 тонн), меди (64,2 тонн), кадмия (1,8 тонн), серы (378 тонн), висмута (141 тонна), селена (267,3 тонн), теллура (28 тонн).

Стартовая стоимость аукциона – почти 2,9 млрд рублей с шагом аукциона в 289,1 млн рублей. Участники могут подать заявки до 23 ноября, а результаты процедуры будут подведены 21 декабря. Надо отметить, что Захаровское месторождение было выставлено на торги еще в апреле 2021 года, однако они не состоялись по причине отсутствия заявок. На тот момент начальная цена лота была 2,2 млрд рублей. Победитель торгов сможет пользоваться недрами в течение 25 лет.

В данный момент после ухода китайцев территория выглядит непрезентабельно – о хозяйственной деятельности напоминают только останки полуразрушенных зданий. С приходом новой горно-добывающей компании все должно измениться – как минимум, появятся новые рабочие места, а в бюджете Рубцовского района дополнительные поступления от налогов.

ГОРНЯК22 19.11.2021Самородное золото, фото: myseldon.com ГОРНЯК22 19.11.2021Так сегодня выглядит промплощадка, фото: wikimapia.org ГОРНЯК22 19.11.2021Вид на месторождение со спутника

 

rubtsovskmv.ru

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