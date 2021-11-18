ГОРНЯК22 19.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: У Алтайского края появится новый герб | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Правительство Алтайского края заключило контракт на разработку проекта нового герба региона. Им займется уральский художник-геральдист, соучредитель Гильдии геральдических художников Александр Грефенштейн. Контракт с ним был заключен в октябре 2021 года, сообщил портал  «Политсибру» со ссылкой на начальника департамента информационной политики, пресс-секретаря губернатора Дмитрия Негреева.

Согласно контракта художник должен закончить свою работу до 15 мая 2022 года. В его послужном списке уже числятся гербы городов Новая Ладога, Выборг, Екатеринбург и множества других населенных пунктов. Стоимость услуг Александра Грефенштейна не сообщается, но по версии издания разработка герба удовольствие недешевое. Так, по данным московского Института родословия и геральдики, минимальная стоимость подобного заказа составит 70 тысяч рублей.

Какие изменения ждут герб Алтайского края информации неизвестно.  Утвердить его – компетенция депутатов краевого парламента.

Справка: В настоящее время герб Алтайского края выглядит так: это щит, разделенный на две половины. В верхней находится доменная печь XVIII века (символизирует горнозаводскую историю региона). В нижней части расположена колыванская Царица ваз (самая большая ваза в мире, изготовленная в XIX веке на Алтае из яшмы). Щит обрамляет венок из колосьев.

rubtsovskmv.ru

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