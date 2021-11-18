ГОРНЯК22 19.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские предприниматели и самозанятые могут получить льготный заем под 2% годовых | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: jurfemida.ru

До конца текущего года индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» и самозанятые граждане, могут привлечь заемные средства в Алтайском фонде финансирования предпринимательства по специальной льготной ставке 2% годовых.

Как сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, расширение доступа субъектов МСП и самозанятых к заемным ресурсам на льготной основе предусматривается национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Главное требование к заемщику – быть зарегистрированным в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства на территории Алтайского края и вести хозяйственную деятельность на территории региона. Есть еще ряд требований: возраст до 70 лет, выполнение стандартов социальной ответственности в качестве работодателя, отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, долгов по кредитам и займам, отсутствие процедуры банкротства и соглашения о разделе имущества.

Займы предоставляются на все виды бизнеса, в том числе самозанятым гражданам, за исключением кредитных и страховых организаций, страховых или кредитных кооперативов, лизинговых компаний, факторинговых компаний, микрофинансовых организаций, инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов и иных некредитных финансовых организаций, игорного бизнеса и осуществление иной деятельности в сфере финансового посредничества в качестве основной.

Рубцовчане могут обратиться в представительство Алтайского фонда финансирования предпринимательства в Рубцовске по адресу: пр-т. Ленина, 141, телефон +7-983-551-34-56.

Справка: за время деятельности регионального фонда финансирования предпринимательства (он действует в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса 12 лет) предоставлено 5334 микрозайма на сумму более 5 миллиардов рублей. Филиалы фонда работают в 10 районах и городах края. Капитализация фонда составляет 1 миллиард 137 миллионов рублей.

rubtsovskmv.ru

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