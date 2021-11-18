ГОРНЯК22 19.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Виктор Томенко внес в АКЗС кандидатуру Анатолия Нагорнова на назначение на должность министра экономического развития | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: myseldon.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес в Заксобрание вопрос о даче согласия на назначение заместителя министра экономического развития Анатолия Нагорнова на должность заместителя председателя правительства, министра экономического развития региона, сообщает altairegion22.ru.

Анатолий Нагорнов исполнял обязанности министра экономического развития Алтайского края с конца 2019 года. Кроме того, на него возложено исполнение ряда обязанностей вице-губернатора. За время работы в качестве и.о. министра Анатолий Нагорнов проделал большой объем работы, связанной с улучшением инвестиционного климата, привлечением в регион федеральных инвестиционных ресурсов. Среди прочего, он активно занимался привлечением в регион федеральных инвестиционных ресурсов, организовал подготовку Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, которую краевые депутаты утвердили в августе текущего года.

Справка: Анатолий Анатольевич Нагорнов родился в 1958 году в Шипуново. В 1981 году окончил Алтайский политехнический институт (сейчас АлтГТУ). Проходил службу в Советской армии. Работал на предприятиях Барнаула, в Барнаульском горисполкоме, комитете Администрации края по экономике, в Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края. С 1 января 2017 года занимает должность заместителя министра экономического развития.

rubtsovskmv.ru

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