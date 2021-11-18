ГОРНЯК22 19.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Алтайский край и Рубцовск штормит: погода на 18 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: biwork.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 18 ноября, действует штормовое предупреждение, объявленное из-за сильного ветра и обильных снегопадов. А теперь подробнее.

В Алтайском крае на большей части территории снег, местами сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в южных и восточных районах порывы 25-27м/с. Температура –3…-8°С.

В Рубцовске пасмурно, снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-9 м/с, порывы до 16 м/с. Температура -6…-8°С.

Несмотря на сложные погодные условия, движение транспорта по дорогам региона осуществляется бесперебойно.

“На дорогах регионального и межмуниципального значения перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано”, – сообщает пресс-служба “Алтайавтодора”.

rubtsovskmv.ru

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