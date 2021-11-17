Рубцовск: В Алтайском крае ко Дню матери пройдут социальные акции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

28 ноября 2021 года в России будут отмечать День матери – праздник, посвящённый самым важным людям в жизни каждого. Кроме торжественных мероприятий и чествований в регионе запланированы масштабные акции. Министерство социальной защиты Алтайского края приглашает к участию всех жителей нашего региона.

Организатором и ежегодным инициатором социальных акций выступает краевой Кризисный центр для женщин. В прошлом году была запущена акция “Позвони маме”, которая получит продолжение и станет традиционной. Кроме этого ведомства запланировали ещё ряд мероприятий:

19 ноября – мастер-класс с педагогом-психологом. Пройдёт в прямом эфире на странице в Инстаграм Кризисного центра для женщин;

20 ноября – старт акция “Мама, я люблю тебя!”. Организаторы предлагают мамам делиться в соцсетях фотографиями рисунков и поздравлений от своих детей. По результатам акции будет создан поздравительный ролик;

22 ноября – краевая фотоакция в социальных сетях #мамаможетбытьразной;

23 ноября – прямой эфир с представителем благотворительного фонда. Участники расскажут о том, какую поддержку могут получить мамы с детьми в организациях социальной защиты и некоммерческой организации.

“Подробная информация об акциях будет размещена в социальных сетях кризисного центра для женщин, а также ресурсах краевых учреждений социального обслуживания региона”, – добавляют в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

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