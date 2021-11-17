Рубцовск: Желание было, теперь есть и знания: как дела у учеников алтайской «Школы фермера» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В октябре в Алтайском государственном аграрном университете стартовал общероссийский проект Россельхозбанка «Школа фермера». Слушатели программы – 32 участника из Алтайского края и Республики Алтай – уже в течение трех недель пополняют свой багаж знаний по выбранным направлениям: «Инновационные технологии в растениеводстве» и «Организация эффективного молочного скотоводства».

«У многих есть желание работать на селе, но не у всех хватает необходимых знаний и навыков. Мы помогаем слушателям «Школы фермера» реализовать себя, даем возможности для запуска и развития собственного бизнеса. А значит, это будут предприниматели, с которыми можно дальше перспективно работать и на которых можно опереться при развитии в регионе сельского хозяйства», – перечислил задачи проекта директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Уровень знаний в области сельского хозяйства у участников проекта разный. Среди них есть как далекие от этой сферы люди, например, юристы и медики, так и практики – действующие фермеры и работники сельхозпредприятий. Один из таких – директор ООО «Агро-Спектр» Михайловского района Никита Кожанов. По его словам, учиться он пошел ради формирования вектора развития предприятия: «Агронома у нас на предприятии как такового нет, поэтому приходилось самостоятельно во всем разбираться. А здесь всего за пару недель обучения мы уже получили концентрированный объем информации, который раньше приходилось долго искать по разным источникам. Учиться непросто, нагрузка большая. Но мы все сюда пришли, чтобы систематизировать свои знания, понять, чего еще не знаешь и в каком направлении двигаться дальше».

Типы почв, организация семеноводства, система удобрений, характеристика вредителей сельхозкультур и методы борьбы с ними – это лишь неполный перечень тем, которые изучают слушатели направления «Инновационные технологии в растениеводстве». Не менее насыщенная программа и по направлению «Организация эффективного молочного скотоводства». Будущие фермеры знакомятся с азами племенной работы, учатся вести учет молочной продуктивности скота, осваивают технологию содержания и выращивания животных и многое другое. В программу обучения входят не только лекции и лабораторные занятия, но и практика, которая пройдет на площадках ведущих сельхозпредприятий Алтайского края. Итогом обучения в «Школе фермера» станет аттестационная работа – бизнес-проект развития собственного К(Ф)Х. О том, как его подготовить, слушателям курсов рассказывают в рамках общего для всех экономического блока.

«Мы даем информацию о том, как подходить к управлению производством и агробизнесом, анализировать рынок спроса и сбыта продукции, знакомим с маркетингом. Это только верхушка айсберга, но она дает понимание, что с прожектёрскими идеями невозможно развитие крепкого фермерского хозяйства. Бизнес требует взвешенного подхода», – отметил кандидат экономических наук, декан экономического факультета Алтайского ГАУ Василий Левичев.

Занятия в «Школе фермера» продлятся до конца декабря. За это время слушатели получат знания, которые позволят им в последующем уверено развивать свое сельхозпредприятие.

«Школа фермера» – это первая в России и регионе площадка, на которой объединены возможности и ресурсы министерств, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров. В Алтайском крае образовательная программа реализуется при сотрудничестве Алтайского филиала Россельхозбанка, аграрного университета, а также поддержке регионального Министерства сельского хозяйства и Союза крестьянских (фермерских) формирований.

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