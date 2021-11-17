ГОРНЯК22 17.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанам ответят на вопросы по пенсионному обеспечению | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото: metallurg.belsteel.com

В Алтайском крае 19 ноября состоится очередная “прямая линия”. Ее проведут в региональном отделении ПФР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На вопросы будут отвечать заместитель управляющего ОПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова и начальник управления установления пенсий Ирина Неверова. Эксперты проконсультируют по вопросам индексации и перерасчета пенсии, правилах подсчета стажа, услугах Фонда и так далее.

“Прямая линия” пройдет в пятницу, 19 ноября, с 10:00 до 11:00.
Телефон: 8(3852)39-98-00.

rubtsovskmv.ru

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