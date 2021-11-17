Рубцовск: Мыть или не мыть: Народный фронт выступил против штрафа за грязные номера | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают, что введение штрафа в за управление автомобилем с нечитаемым номером может стать причиной возникновения серьезной коррупционной схемы. Об этом сообщает пресс-служба движения.

Напомним, что Министерство юстиции РФ подготовило проект нового кодекса об административных правонарушениях. В целях борьбы за безопасность дорожного движения в документе ужесточаются наказание за ряд нарушений. Так, предлагается за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером (если это повторный случай) штрафовать водителя на 5 тысяч рублей или лишать водительских прав. Сейчас штраф за это нарушение составляет 500 рублей.

“У нас в стране почти шесть месяцев в году – грязевой сезон, и на дорогах используются реагенты. Машина может загрязниться, проехав всего 20–30 км. Водитель на этот факт никак не может повлиять, так как находится в автомобиле. Если говорить о Москве и других крупных городах, то из-за дефицита мест для остановки не всегда банально имеется возможность припарковаться и проверить, насколько чистые у транспортного средства номерные знаки”, – отмечает руководитель рабочей группы Народного фронта “Защита прав автомобилистов” Петр Шкуматов.

По мнению эксперта, есть случаи, когда соблюдение правил не зависит целиком и полностью от автовладельца. Поэтому подобные нарушения не должно приводить к таким серьезным наказаниям, как предлагается в редакции нового КоАП. Кроме того, считают в Народном фронте, этот вид штрафа может стать причиной ситуаций, когда водители начнут “договариваться” с инспекторами ГИБДД на месте. И это, конечно же, никак не повлияет на повышение уровня безопасности дорожного движения.

Сейчас Народный фронт готовит обращения в МВД и Минюст России.

Справка: Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

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