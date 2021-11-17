ГОРНЯК22 17.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России обновят приложение «Госуслуги» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото topnews.ru

В России до конца 2021 года обновят приложение “Госуслуги”. Об этом заявил замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время пресс-конференции “Перепись – итоги первого этапа”, сообщает “РИА Новости”.

“Мобильное приложение, которое сейчас находится в пользовании, мы планируем обновить, и уже достаточно давно движемся в этом треке. Готовим новую версию “Госуслуг” и надеемся, что она будет благосклонно воспринята пользователями, – сообщил Качанов.

Первая версия мобильного приложения единого портала государственных и муниципальных услуг была запущена в 2012 году. Согласно данным Google Play, его скачали более 50 миллионов раз. Новая, обновлённая версия будет доступна пользователям в начале следующего года.

rubtsovskmv.ru

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