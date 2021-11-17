Рубцовск: Бумажные сертификаты о вакцинации начали выдавать в МФЦ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: РИА Новости

Сегодня, 16 ноября, в многофункциональных центрах (МФЦ) начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, получить документ могут переболевшие коронавирусом, а также люди, имеющие медотвод. Соответствующее постановление правительства России о внесении изменения в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг было издано еще 3 ноября.

Услуга по выдаче бумажного сертификата прежде всего актуальна для граждан, не зарегистрированных на “Госуслугах”, либо не имеющих возможности самостоятельно распечатать документ, сообщает РИА Новости. Сертификат с QR-кодом действует как в электронном, так и в бумажном виде, при этом выписка из QR-кода выдается в МФЦ по заявлению.

Как информирует “Парламентская газета”, Минздравом России утверждена форма справки о вакцинации против коронавируса или наличии медицинских противопоказаний к прививкам. При этом действующие сертификаты, имеющие региональный статус, автоматически получат статус общефедеральных, в том числе и на «Госуслугах», и будут действовать на всей территории страны.

rubtsovskmv.ru