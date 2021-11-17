ГОРНЯК22 17.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчане смогут проконсультироваться по вопросам такси и каршеринга | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото: de-tali.ru

С 15 по 26 ноября для жителей Алтайского края будет работать «горячая линия» Центра гигиены и эпидемиологии по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.

Как поясняют в ведомстве, специалисты готовы ответить на вопросы, связанные с оказанием транспортных услуг, правами пассажира, обязанностями исполнителей услуг такси. Помимо этого, гражданам разъяснят права потребителей при пользовании прокатом автомобилей.

Консультации будут проводится ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по телефонам 8 (3852) 50-40-61, 50-68-33 (понедельник-четверг – с 8:30 до 17:00, пятница – с 9:00 до 16:00).

Номер телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43. Линия работает круглосуточно, без выходных. Звонок бесплатный.

rubtsovskmv.ru

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