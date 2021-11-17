Рубцовск: В Алтайском крае завершилась Всероссийская перепись населения | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: www.gov.spb.ru

В минувшее воскресенье официально завершилась перепись населения. Она проходила с 15 октября по 14 ноября с широким применением цифровых технологий. Особенностью этой переписи стала возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на сайте Госуслуг. Таким образом, граждане могли «переписаться» тремя способами: ответить на вопросы в МФЦ, заполнить анкету дома с помощью специалистов, или же посетить переписной участок.

Как отмечают на портале органов местного самоуправления Рубцовского района, жители Алтайского края также активно участвовали в переписи. Возможностью заполнить электронный лист на Госуслугах чаще пользовались в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Предварительные итоги Всероссийской переписи планируют представить уже в апреле следующего года. Окончательные будут обнародованы в четвертом квартале 2022 года. Ознакомиться с полученными данными можно будет в свободном доступе на сайте Росстата.

Справка: Всероссийская перепись населения представляет собой сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на территории Российской Федерации, и проводится по всей стране в соответствии с официальной статистической методологией в целях формирования информации о демографических, об экономических и о социальных процессах.

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