ГОРНЯК22 17.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Интерактивный портал по труду и занятости обновил список вакансий для студентов вузов и граждан с ОВЗ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото: анти-антиплагиат.рф

На интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края обновили список вакансий. Более 1400 предложений доступно для выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов, а также граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Так, жителям региона предлагают работу в сфере образования (воспитатели и учителя), в области медицины (акушерки, фельдшеры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, неврологи и др.). Открыты должности слесарей и технологов, инженеров, автоэлектриков. Для граждан с ОВЗ есть вакансии бухгалтера, грузчика, дворника, животновода, кладовщика, инженера, контролера-кассира.

Банк вакансий позволяет существенно облегчить поиск работы по полученной специальности. Ознакомиться с полным списком представленных вакансий можно на сайте портала.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Желание было, теперь есть и знания: как дела у учеников алтайской «Школы фермера» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Желание было, теперь есть и знания: как дела у учеников алтайской «Школы фермера» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
В октябре в Алтайском государственном аграрном университете стартовал общероссийский проект Россельхозбанка «Школа фермера». Слушатели программы – 32 участника из Алтайского...
Рубцовск: Рубцовчанам ответят на вопросы по пенсионному обеспечению | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанам ответят на вопросы по пенсионному обеспечению | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
Фото: metallurg.belsteel.com В Алтайском крае 19 ноября состоится очередная “прямая линия”. Ее проведут в региональном отделении ПФР. Об этом сообщает...
Рубцовск: Бумажные сертификаты о вакцинации начали выдавать в МФЦ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Бумажные сертификаты о вакцинации начали выдавать в МФЦ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
Фото: РИА Новости Сегодня, 16 ноября, в многофункциональных центрах (МФЦ) начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19....

Читать по теме:

ВТОПЕ: