Рубцовск: Интерактивный портал по труду и занятости обновил список вакансий для студентов вузов и граждан с ОВЗ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: анти-антиплагиат.рф

На интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края обновили список вакансий. Более 1400 предложений доступно для выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов, а также граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Так, жителям региона предлагают работу в сфере образования (воспитатели и учителя), в области медицины (акушерки, фельдшеры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, неврологи и др.). Открыты должности слесарей и технологов, инженеров, автоэлектриков. Для граждан с ОВЗ есть вакансии бухгалтера, грузчика, дворника, животновода, кладовщика, инженера, контролера-кассира.

Банк вакансий позволяет существенно облегчить поиск работы по полученной специальности. Ознакомиться с полным списком представленных вакансий можно на сайте портала.

rubtsovskmv.ru