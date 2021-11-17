ГОРНЯК22 17.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Студенты Рубцовского института (филиала) АлтГУ стали победителями олимпиады по IT | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото rb.asu.ru

Студенты Рубцовского института (филиала) АлтГУ приняли участие в XIII Международной олимпиаде в сфере информационных технологий “IT-Планета 2020/21”. В этом году финал соревнований проходил в онлайн-формате, в нём приняли участие команды не только из России, но и из Казахстана, Белоруссии, Украины, Армении и других стран.

По итогам всех состязаний студенты кафедры математики и прикладной информатики специальности “Информационные системы” стали победителями в конкурсе “Разработка проектов в виртуальной реальности на платформе Varwin”.

В команду рубцовчан вошли: Илья Першиков, Богдан Вольхин, Кирилл Тайлаков, Сергей Скрипченко и их наставник – преподаватель Евгений Шостак.

rubtsovskmv.ru

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