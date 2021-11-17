ГОРНЯК22 17.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Алтайский край лидирует по числу вакансий для контролеров QR-кодов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото: news.myseldon.com

Новая профессия появилась в России после введения в Госдуму законопроекта о введении QR-кодов. На сайтах вакансий размещено уже около сотни объявлений о поиске проверяющих на полный день.

Больше всего такие работники востребованы в Алтайском крае. Так, за первую половину ноября в регионе разместили 14 таких вакансий на сайте hh.ru, сообщает «Катунь 24».

Контролеры QR-кодов требуются в торговые центры, кафе, закусочные, кофейни в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Белокурихе и Новоалтайске. В среднем соискателям предлагают зарплату от 23 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что с 30 октября в Алтайском крае начал действовать режим QR-кодирования.

rubtsovskmv.ru

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