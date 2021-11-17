ГОРНЯК22 17.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске снег и гололед: погода на 17 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото: ИА REGNUM

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 17 ноября, синоптики прогнозируют снегопады и гололед. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура -1…-6°С, местами по северо-западу -8…-13°С.

В Рубцовске переменная облачность, снег, в утренние часы возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на восточный, 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. Температура в утренние часы -5…-7°С, днем -2…-4°С.

rubtsovskmv.ru

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