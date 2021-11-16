Рубцовск: Рубцовский ансамбль успешно выступил на конкурсе «Пою моё Отечество!» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: culture.ru

С 30 по 31 октября в Барнауле прошел XXIV краевой конкурс патриотической песни «Пою моё Отечество!». Его цель – популяризация и пропаганда лучших традиций вокального искусства, а также выявление одаренных и перспективных исполнителей.

Как сообщает управление культуры, спорта и молодежной политики, всего в конкурсе приняло участие около 200 вокалистов из 15 районов и городов Алтайского края, в том числе и из Рубцовска. В состав жюри вошли ведущие специалисты в жанре сольного и хорового исполнительства.

По итогам мероприятия вокальный ансамбль «Незабудки» детской музыкальной школы №1 Рубцовска был награжден дипломом I степени в номинации «Академический вокал. Ансамбли» (возрастная категория 12 – 14 лет). Руководитель коллектива – Татьяна Мокроусова, концертмейстер – Элина Торопова.

rubtsovskmv.ru