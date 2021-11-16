Рубцовск: Рубцовский дом-интернат получил новое оборудование | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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В рубцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов появилось новое медицинское оборудование. В частности, за счет средств краевого бюджета в учреждение закупили:
• аппарат “УВЧ -30.03” для лечения заболевании опорно-двигательного аппарата, заболеваний органов дыхания;
• аппарат “ДДПС (Тонус-1М)” для лечения заболевании суставов, межреберной невралгии;
• аппарат “Поток – 1 (Электрофорез)”, для лечения заболевании центральной нервной системы и периферической, хронических воспалительных процессов.
Дополнительно к уже имеющимся приборам для обеззараживания воздуха были приобретены новые рециркуляторы, сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края.
Как отмечают специалисты, новое медицинское оборудование поможет качественно и эффективно проводить физиолечение проживающим в доме-интернате.