ГОРНЯК22 16.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовский дом-интернат получил новое оборудование | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: www.aksp.ru

В рубцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов появилось новое медицинское оборудование. В частности, за счет средств краевого бюджета в учреждение закупили:

• аппарат “УВЧ -30.03” для лечения заболевании опорно-двигательного аппарата, заболеваний органов дыхания;
• аппарат “ДДПС (Тонус-1М)” для лечения заболевании суставов, межреберной невралгии;
• аппарат “Поток – 1 (Электрофорез)”, для лечения заболевании центральной нервной системы и периферической, хронических воспалительных процессов.

Дополнительно к уже имеющимся приборам для обеззараживания воздуха были приобретены новые рециркуляторы, сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края.

Как отмечают специалисты, новое медицинское оборудование поможет качественно и эффективно проводить физиолечение проживающим в доме-интернате.

rubtsovskmv.ru

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