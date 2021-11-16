ГОРНЯК22 16.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Больше ста аварий и девять погибших: в Рубцовске провели анализ ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: speedme.ru

За десять месяцев 2021 года в Рубцовске зарегистрировано 117 ДТП, в которых девять человек погибло и 159 получили травмы различной степени тяжести.

Специалисты ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» проанализировали все зарегистрированные аварии. Больше всего инцидентов произошло с участием пешеходов – 47 ДТП, в которых два человека погибло и ещё 46 были травмированы. В целом, статистика аварийности за этот год в нашем городе такова:

  • 40 ДТП –  это столкновения транспортных средств (один человек погиб и 73 ранено);
  • 7 ДТП – опрокидывания ТС (14 человек ранено, погибших нет);
  • 11 ДТП – съезд с дороги (пятеро погибших, ещё 12 ранено);
  • 6 ДТП – наезд на препятствие (один рубцовчанин погиб, 7 человек ранено);
  • 2 ДТП – падение пассажира (два человека получили травмы, погибших нет).

Август и сентябрь стали в этом году пока что самыми аварийными месяцами. А по временной шкале больше всего аварий происходит не в ночное время, как думают многие, а с 8:00 до 12:00. Чаще всего в ДТП рубцовчане попадают во вторник, четверг и субботу.

В Госавтоинспекции также рассказали об основных причинах аварий на дорогах нашего города:

  • несоответствие скорости и конкретным условиям – 26 ДТП (семь погибших и 28 раненых);
  • несоблюдение очередности проезда – 23 ДТП (42 человек ранено, погибших нет);
  • нарушение проезда пешеходных переходов – 15 ДТП (один погибший и 15 раненых);
  • нарушение правил расположения ТС на проезжей части – 14 ДТП (24 раненых, погибших нет);
  • переход через проезжую часть в неустановленном месте – 9 ДТП, где 9 пешеходов получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.

Огромную опасность для окружающих несет водитель, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, после принятия даже малых доз алкоголя водитель начитает пренебрегать требованиям ПДД, его реакция замедляется, он не замечает опасности и не может вовремя на нее среагировать, у него теряется самоконтроль, а как следствие водитель в состоянии опьянения становится участником ДТП.

Подобный случай, произошел в Рубцовске в районе дома №45 на ул. Путевая. Пьяные водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем иностранного производства въехал в забор дома. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести. Совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения признается отягчающим ответственность обстоятельством.

С января по ноябрь этого года на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» инспекторами ДПС было задержано 715 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянении, либо отказавшихся от законного требования сотрудников полиции от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

«Напоминаем, что, если вы стали свидетелем того, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, необходимо сообщить в дежурную часть по телефону 4-12-10. Или по адресу: Рубцовск, ул. Комсомольская, 238», – добавляют сотрудники Госавтоинспекции.

rubtsovskmv.ru

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