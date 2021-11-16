ГОРНЯК22 16.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» и «Юго-Западное ДСУ» внесены в реестр социально ответственных работодателей Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото из открытых источников/Интернет

Еще 20 предприятий получили статус “Социально ответственный работодатель Алтайского края”. Как сообщает официальный сайт региона, соответствующий указ подписан губернатором Виктором Томенко.

Впервые почетный сертификат получат сразу два предприятия из Рубцовска: “Литком” и “Юго-Западное ДСУ”. Как отмечают в региональном управлении по труду и занятости населения, и на литейном заводе, и у дорожников действуют коллективные договоры, осуществляют программы развития персонала и формирования здорового образа жизни. А также отсутствуют задолженности по уплате налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды.

Справка. Критерии отнесения работодателей к категории социально ответственных и социально ориентированных работодателей утверждены указом Губернатора Алтайского края от 12 марта 2015 года №22 «О повышении социальной ответственности работодателей Алтайского края». Срок действия сертификата «Социально ответственный работодатель Алтайского края» составляет три года. В настоящее время в реестр входит 360 работодателей региона.

rubtsovskmv.ru

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