Рубцовск: «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» и «Юго-Западное ДСУ» внесены в реестр социально ответственных работодателей Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Еще 20 предприятий получили статус “Социально ответственный работодатель Алтайского края”. Как сообщает официальный сайт региона, соответствующий указ подписан губернатором Виктором Томенко.

Впервые почетный сертификат получат сразу два предприятия из Рубцовска: “Литком” и “Юго-Западное ДСУ”. Как отмечают в региональном управлении по труду и занятости населения, и на литейном заводе, и у дорожников действуют коллективные договоры, осуществляют программы развития персонала и формирования здорового образа жизни. А также отсутствуют задолженности по уплате налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды.

Справка. Критерии отнесения работодателей к категории социально ответственных и социально ориентированных работодателей утверждены указом Губернатора Алтайского края от 12 марта 2015 года №22 «О повышении социальной ответственности работодателей Алтайского края». Срок действия сертификата «Социально ответственный работодатель Алтайского края» составляет три года. В настоящее время в реестр входит 360 работодателей региона.



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