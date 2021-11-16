Рубцовск: От вакцинации «Спутником Лайт» до получения QR-кода – 21 день | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

После первичной вакцинации “Спутник Лайт” от коронавирусной инфекции COVID-19, сертификат можно получить через 21 день. Именно через такой срок будет сформирован документ будет сформирован на портале Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

“Сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» начинает действовать через 21 день после прививки. Так же, как при вакцинации “Спутником V” или другими двухкомпонентными вакцинами, когда сертификат активируется после введения второго компонента – обычно через 21 день. Если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших “Спутником Лайт”, то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки”, – пояснил чиновник.

Кроме того, Алекесей Кузнецов уточнил, что в этом нет никакой дискриминации первично привитых “Спутником Лайт”, так как иммунная защита формируется только спустя три недели после получения первого компонента вакцины.

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